Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a solicitat premierului Ludovic Orban sa analizeze cu responsabilitate solutia alegerilor anticipate, avand in vedere ca nu exista un motiv serios pentru acestea. "Ii cer domnului Orban si partidului pe care il conduce sa analizeze cu responsabilitate aceasta solutie, a alegerilor anticipate, avand in vedere ca nu exista un motiv serios, solid, care sa justifice o astfel de procedura, decat niste planuri care sunt mai degraba electorale. (...) Exista adepti ai alegerilor anticipate, nu ma numar printre ei. (...) Am vazut ca s-au facut niste paralele,…