- Calin Popescu-Tariceanu a explicat despre surpriza pe care a primit-o de ziua sa „intr-un plic”. „De ziua mea, am primit un plic pe care scria Parchet. Anul acesta. Am deschis plicul și... surpriz

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti seara, ca a primit o instiintare de la Parchetul General ca este suspect intr-un dosar de abuz in functie, in legatura cu mandatul unui senator care se afla in incompatibilitate. Dosarul vizeaza perioada in care a fost presedinte al Senatului.…

- "De ziua mea, am primit un plic pe care scria Parchet. Anul acesta. Am deschis plicul și... surpriza: am primit inștiințare ca sunt suspect intr-un dosar penal, altul, cu abuz in funcție. M-am uitat și am inceput sa fac diferite legaturi despre ce banuiesc ca e vorba. Inca nu m-am prezentat la Parchet,…

- Parchetul General a demarat o cercetare pentru abuz in serviciu dupa ce parlamentarul Cristian Marciu a ramas membru al Senatului, desi in 2015 justitia a decis definitiv ca a incalcat legea incompatibilitatilor si ar fi trebuit sa isi piarda functia. In calitate de presedintele al Senatului, Calin…

- Ziarul Unirea A furat un televizor și a primit „cadou” de Moș un dosar penal: Tanar din Zlatna cercetat de polițiști pentru furt calificat La data de 26 decembrie 2019, polițiștii din Zlatna l-au identificat pe un tanar din oraș ca și persoana banuita de savarșirea unui furt din locuința, fapta in legatura…

- Dosar penal in județul Olt, pentru savarșirii infracțiunii de corupere a alegatorilor. Primarul si viceprimarul comunei Potcoava ar fi oferit bani alegatorilor pentru a vota cu unul dintre candidati, transmite reporterul nostru Marius Popescu, de la sediul MAI. Pana la ora 15.