Târgul de Crăciun de la Craiova, pe locul doi în Europa. Ați fost? Targul de Craciun din Craiova se claseaza anul acesta pe locul al doilea in topul celor mai frumoase destinații de sarbatori din Europa. Craiova a obținut locul doi in competiția organizata anual de European Best Destinations, site turistic partener oficial al Comisiei Europene. Un numar de 600.000 de voturi au fost stranse din 168 de țari din lume. Competiția a adunat la start 20 de orașe europene. Printre acestea se numara unele cu o lunga tradiție in organizarea targurilor de Craciun, cum ar fi Praga, Viena, Bruges, Bruxelles, Budapesta, Londra, Madeira sau Metz. Orașul Craiova a primit 60.404… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

