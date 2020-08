Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri, dintre care doi minori, anterior cercetați penal pentru fapte analogice și furt, ar fi furat un telefon mobil model ,,Iphone 11 Pro”, un rucsac in care se aflau acte de identitate, un card bancar, o pereche de Airpods și un incarcator pentru telefonul mobil.

- O patrula din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control la intersecția dintre strada Unirii și strada Sondei din localitate, autoturismul condus de un barbat de 21 de ani din comuna Panaci. Din verificarile efectuate politistii au constatat faptul ca, autoturismul nu este inmatriculat,…

- Un barbat de 50 de ani a fost atacat de 2 minori in noapte zilei de 7 iulie la intersecția strazilor Ștefan Neaga și Ioana Radu din sectorul Buiucani. Aceștia i-ar fi furat geanta in care se aflau 2 telefoane mobile, bani in suma de 800 de lei și actele de identitate. Prejudiciul cauzat victimei este…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din Babadag, judetul Tulcea, a fost ranit, duminica seara, dupa ce a fost implicat intr-un conflict, impreuna cu alte persoane, el fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.Potrivit reprezentantilor…

- Dupa ce lucrarile la primul tronson al centurii municipiului Targoviște, cuprins intre strada Pasajul Aninoasa, strada Aleea Sinaia, strada Magrini, Post-ul TARGOVIȘTE: Timp de doua saptamani, circulația pe podul de la Teiș va fi restricționata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La data de 21 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au oprit, pe raza municipiului Targoviște, un ansamblu Post-ul TARGOVIȘTE: Un barbat a condus cu permisul suspendat, iar un alt barbat cu permis pentru alta categorie de vehicule apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La data de 16.05.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Dambovița au Post-ul TARGOVIȘTE: Minora racolata pe internet, obligata sa practice prostituția de catre doi tineri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat a fost retinut pentru savarsirea infractiunii de talharie, dupa ce a smuls telefonul din mana unei tinere.Potrivit IPJ Constanta, la data de 11 mai a.c., in jurul orei 11.30, politisti ai Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Mangalia s au sesizat din oficiu cu privire la…