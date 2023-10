Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa strazile și bulevardele reabilitate sau aflate in curs de reabilitare prin proiecte finanțate de la bugetul de stat, prin Programul Anghel Saligny, in Targoviște sunt in curs lucrari de modernizare a tramei stradale și pe alte programe. Cu amanunte a venit primarul Cristian Stan, in ultima…

- 64 de strazi și 55 de parcari din municipiul Targoviște vor beneficia de un sistem nou și modern de iluminat public! Cu o valoare de 5.000.000 lei, investiția vizeaza in principal scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public cu aproximativ 60%. Lucrarile au demarat in aceasta saptamana,…

- Dupa o vara foarte densa in ce privește lucrarile de reabilitare-modernizare a tramei stradale din Municipiul Targoviște, primarul Cristian Stan a prezentat situația la zi a lucrarilor. A fost necesara o planificare riguroasa, pentru a nu fi afectat prea mult traficul rutier și s-a lucrat intens pe…

- Primarul Municipiului Targoviște, Cristian Stan, a facut o scurta trecere in revista a proiectelor de reabilitare și modernizare a unor unitați de invațamant, care vor incepe in perioada urmatoare. Finanțarile sunt asigurate prin PNRR, Programul Operațional Regional, Prin Programul Anghel Saligny-componenta…

- In paralel cu lucrarile aflate in derulare la școlile gimnaziale Radu cel Mare și Tudor Vladimirescu, administrația publica targovișteana are in portofoliu inca o serie de proiecte de investiții pe acest palier, unele aflate deja in proceduri de achiziții publice. Cu amanunte a venit primarul Cristian…

- Corpul B al Primariei Targoviște a intrat intr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, cu finanțare prin PNRR, fonduri nerambursabile. Valoare investiției se ridica la 2.000.000 de lei.Primarul Cristian Stan a facut o conferința de presa in cadrul careia a prezentat pe larg investiția dar a…

- Bulevardul Independenței din Targoviște, este in plin proces de reabilitare, primarul Cristian Stan alaturi de viceprimarii Monica Ilie și Catalin Radulescu, a facut o vizita de lucru pe șantierul unde se lucreaza in ritm susținut. Lucrarile viseaza un troson de drum de aproximativ un km, pe o lațime…

- Administrația publica din Moreni continua implementarea proiectelor de reabilitare a tramei stradale. De aceasta data este vorba despre lucrarile care se vor executa in cadrul proiectului ,,Modernizare infrastructura rutiera”, finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare Locala in cadrul asocierii…