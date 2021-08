Stiri pe aceeasi tema

- Iașul și-a facut un nou prieten! Astazi, 12 august 2021, primarul Mihai Chirica s-a intalnit in sediul Primariei cu Excelenta Sa Domnul Paul McGarry, ambasadorul Irlandei in Romania, aflat la prima vizita oficiala in orasul nostru. Discuțiile au vizat mai ales similitudinile culturale și economice dintre…

- Primaria Municipiului Iași și Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) vor organiza un Targ de Cariere dedicat romanilor din diaspora. Evenimentul va avea loc vineri, 27 august, in intervalul orar 10.00 – 18.00, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant și in Sala „Vasile Pogor” din Palatul…

- Agentii economici ofera la nivel national un numar de 20.012 de locuri de munca, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 260 de posturi, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei…

- Acestea vor fi ghidate de o aplicație gratuita care poate fi descarcata pe smartphone. Primarul Mihai Chirica a declarat intr-o conferința de presa, ca in prima etapa a acestui proiect-pilot vor fi montate echipamente (senzori) pentru accesibilizarea accesului Primaria Municipiului Iași, in speța la…

- Agentii economici ofera 18.394 de locuri de munca la nivel national, mare parte pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale si profesionale, reiese din evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit datelor furnizate de agentii…

- Cu ocazia Zilei Mediului (5 iunie), Primaria Municipiului Iași, Salubris SA și Agenția pentru Protecția Mediului vor organiza mai multe evenimente. Intitulata „Redefinește. Reconstruiește. Restaureaza. Acum e momentul!”, seria de acțiuni se va desfașura in special in instituțiile de invațamant preșcolar…

