Taranul cu nevasta cicalitoare Un taran avea o femeie foarte cicalitoare. Intr-o zi, cand ea-i aduce mancarea la camp, in timp ce-l tot batea la cap, batranul sau magar o pocneste cu copita direct in frunte si o omoara pe loc. Evident, lumea se strange sa-l compatimeasca pentru nenorocire. Preotul observa ca atunci cand femeile-i vorbeau, el dadea din cap in sus si in jos, iar cand ii vorbeau barbatii, dadea din cap la stanga si la dreapta. Dupa ce pleaca lumea, preotul intreaba: – De ce dadeai asa din cap? – Pai, cand vorbeam cu femeile, ele ziceau “ce bine arata chiar si acum” si eu dadeam din cap sa le aprob. – Si la barbati… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Treaba e foarte complexa și nu cred ca o sa ne așteptam la un mare succes de la inceput, dar trebuie sa luam lucrurile cu calm, sa fim rabdatori. Eu sunt convins ca numarul de cazuri va crește, cred ca toata lumea e de acord. Nu e niciun argument ca sa scada. Evident ca activitatea școlara e una…

- Președintele a declarat ca masurile care trebuie luate nu sunt complicate, iar „lumea sa nu isi imagineze ca va aparea o carte groasa de reguli”, intrucat regulile ”sunt aceleasi - masca, distanta, igiena”.Iohannis a spus ca ii incurajeaza pe parinti sa isi trimita copiii la scoala, daca sunt sanatosi.…

- Presedintele a subliniat faptul ca toti elevii si cadrele didactice vor trebui sa respecte aceleasi reguli de baza, pentru ca nu va fi publicat un manual de reguli de prevenire a infectarii. "Atunci cand un elev acuza simptome, trebuie trimis la medic ca sa verifice care este problema, in…

- Preotul din Bacau care a fost filmat in timp ce iși agresa soția, in plina strada, sub privirile copilului, ar putea ajunge in fața judecatorilor, unde a mai fost și anul trecut, din pricina unor probleme cu legea.

- Fostul premier și lider PSD susține ca actualul Guvern și Klaus Iohannis au gestionat catastrofal aceasta pandemie de coronavirus, in stil milițienesc, dar pentru toate gafele lor au dat vina pe cei de la PSD. „S-au facut ca nu e decit “o banala gripa”, ca sa faca alegeri anticipate. De vina e PSD,…

- Eu am facut patru ani de liceu militar, și un an de armata la infanterie. Adica, unul peste altul, am Post-ul LUMEA CU MASCA – Constantin CIUCA – Femeile nu sunt egale cu barbații apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Florin Marin susține ca a primit semne din lumea de dincolo chiar la moartea soțului sau, Philip Clements. Acum, dupa ce trupul vicarului gay a fost incinerat, tanarul se gandește sa vanda apartamentul pe care acesta i l-a daruit.