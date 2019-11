Tânără drogată şi violată într-o clădire abandonată din Giurgiu Potrivit unui comunicat al DIICOT, in acest an, in cursul lunii iulie, inculpatul T.I.A., in timp ce se afla intr-o cladire abandonata din municipiul Giurgiu, a intretinut raporturi sexuale cu o fata de 16 ani, prin constrangere fizica si profitand de imposibilitatea acesteia de a-si exprima vointa, si a produs, cu ajutorul telefonului mobil, un fisier video cu caracter pornografic in care era prezentata minora. Ulterior, inculpatul a distribuit, prin intermediul unor aplicatii de socializare, o inregistrare video in care apare minora in diferite secvente cu caracter pornografic. Procurorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

