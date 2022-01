Stiri pe aceeasi tema

- Trenul circula pe ruta Timisoara - Oradea, iar soferita, care era singura in autoturism, nu ar fi acordat prioritate trecerii garniturii feroviare.„Din cercetari a reiesit ca o femeie de 22 de ani, din localitatea Nadab, care conducea un autoturism pe DN 79, a intrat in coliziune cu un tren regional…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea au descoperit in Portul Constanta, intr un container sosit din China, 1.000 de rucsacuri, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea au descoperit in Portul Constanta, in patru containere sosite din Hong Kong respectiv China, peste 20.000 de jucarii, peste 300 obiecte de mobilier, peste 530.000…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu circa o ora, pe DN 79, la ieșirea din localitatea Oradea spre Nojorid, eveniment in care au fost implicate 6 persoane, din care doi minori, aflate intr-un microbuz și un autoturism. "Pentru salvarea victimelor, la fața locului s-au deplasat de urgența patru…