Un tanar de 26 de ani a fost retinut deoarece ar fi agresat sexual o persoana in scara unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei.



"Cercetarile au fost declansate la data de 26 iunie, cand politisti ai Sectiei 23 au fost sesizati de catre o tanara de 22 de ani cu privire la faptul ca, in jurul orei 16,00, in timp ce se afla in scara blocului de domiciliu, din spatele ei a venit un barbat necunoscut care a inceput s-o atinga fara consimtamantul ei in zonele intime, iar in momentul in care a tipat, acesta a iesit din scara blocului, fugind intr-o directie necunoscuta", informeaza un comunicat…