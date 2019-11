Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Botosani s-a injunghiat in timp ce incerca sa taie porcul. Animalul s-a zbatut atat de tare incat omul a ajuns sa-si bage cutitul in abdomen. A fost transportat de urgenta la spital.

- O tânara în vârsta de 21 de ani a ramas încarcerata dupa ce a intrat cu mașina în gardul unui imobil. Accidentul a avut loc pe drumul dintre Salcea catre Prelipca, județul Suceava, joi dimineața.

- Alerta in Capitala dupa ce doua femei au fost batute in strada, iar politistii nu exclud sa fi fost atacate de acelasi barbat. Una dintre ele a avut nevoie de ingrijiri medicale. Deocamdata sunt putine indicii, dar politistii incearca sa analizeze mai...

- Unul dintre cei 14 raniți in accidentul de luni dimineața din județul Ilfov, comuna Ganeasa, se afla in stare grava la Spitalul Floreasca din București și este in coma, informeaza Ministerul Sanatații, potrivit Agerpres.Ministerul Sanatații anunța ca opt pacienți au fost internați la Spitalul…

- Acesta a parasit țara imediat dupa crima Fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii, județul Dambovița, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta. Trupul copilei a fost gasit in niste tufisuri si ar prezenta urma de violenta. Sunt suspiciuni ca fetita a fost batuta…

- Un tanar de 23 de ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-a izbit frontal, cu autoturismul pe care il conducea, intr-o autoutilitara.Accidentul s-a petrecut in cursul nopții de duminica spre luni, in jurul orei 02.20, in timp ce tanarul de 23 de ani din orașul Frasin conducea un autoturism…

- Un tanar in varsta de 27 de ani, din Gorj, este in stare critica si a fost transportat de urgenta la Bucuresti cu elicopterul, dupa ce s-ar fi aruncat in cap, intr-o piscina fara apa, la o nunta, potrivit observator.tv Nimeni nu poate spune de ce a luat aceasta decizie tanarul de 27…

- O femeie de 30 de ani și nepotul ei de șase ani au fost loviți pe o trecere de pietoni din orașul Lipova (jud. Arad) de un TIR condus de un șofer din București, transmite aradon.ro. Copilul a fost ucis pe loc, iar femeia a fost dusa in stare grava la spital. ”Astazi, in jurul orei 19.27, un barbat de…