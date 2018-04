Tânăr împuşcat pentru că făcea gălăgie în bloc Elena Welter, purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, a declarat, duminica seara, ca intre cei doi vecini, unul de 18 ani, cu domiciliul legal in judetul Olt, si altul de 31 de ani a izbucnit un conflict spontan din cauza galagiei din bloc. „Am fost sesizati in legatura cu faptul ca in localitatea Cisnadie, pe fondul unui conflict spontan din cauza galagiei intr-un bloc, un localnic de 31 de ani l-a impuscat pe un tanar de 18 ani, din Olt, cu un pistol tip airsoft provocandu-i sase plagi in zona superioara a corpului. Victima a fost transportata la Spitalul din Sibiu in stare constienta.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Un tanar de 20 ani a ajuns, duminica seara, la spital, ranit cu un pistol de tip airsoft, dupa ce a facut galagie in blocul din Cisnadie, judetul Sibiu, iar intre el si un vecin a izbucnit un conflict spontan, transmite corepondentul MEDIAFAX.

