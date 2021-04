Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni au depistat in trafic un tanar de 27 de ani fara permis de conducere, care a condus un autoturism neinmatriculat. In cursul nopții, in jurul orei 00:30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Peciu Nou au depistat un barbat de 27 de ani, care a condus un autoturism fara a deține permis…

- Un tanar in varsta de doar 16 ani, baut și fara permis de conducere, a sustras noaptea trecuta o mașina din Lugoj și i-a condus pe polițiștii care au incercat sa-l opreasca intr-o urmarire de peste 30 de kilometri. „La data de 9 aprilie, in jurul orei 00:30, polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul…

- Un barbat, de 49 de ani, care nu are permis de conducere și care se afla la volanul unei mașini cu numere false, a lovit vineri seara zece autoturisme parcate pe o strada din Constanța, informeaza digi24 . Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați vineri seara cu privire la producerea unui…

- Un barbat de 49 de ani care nu are permis de conducere, aflat la volanului unei mașini cu numere false, a accidentat vineri seara zece autoturisme parcate pe o strada din Constanța. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați vineri seara cu privire la producerea unui accident pe strada Brizei…

- La data de 03 februarie a.c., ora 17.20, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru verificari un autoturism care circula dinspre Tataranu catre Cioraști. Conducatorul auto, un tanar de 26 de ani, a prezentat la controlul efectuat un…

- Un tanar din comuna Horea este cercetat penal pentru cumul de infracțiuni rutiere. A fost prins in trafic, baut, fara permis, la volanul unei mașini cu numere de inmatriculare provizorii expirate. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 18.30, polițiștii rutieri din Campeni, in timp ce acționau impreuna…

- Luni, 25 ianuarie, polițiștii Secției 6 Sarasau aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 18, au observat, pe raza localitații Craciunești, un autoturism care s-a angajat intr-o depașire periculoasa. Polițiștii au procedat la urmarirea și oprirea autoturismului, la volanul caruia a fost identificat…

- In acest weekend, polițiștii din Tauții Magherauș, aflandu-se in serviciul de patrulare pe raza de competența, au oprit pentru control un autoturism pe strada 102. La volanul autoturismului polițiștii au identificat un barbat de 58 de ani din oraș. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…