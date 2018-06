Tânăr dispărut, găsit mort în Dunăre Tanarul era la scaldat pe o plaja neamenajata la Dunare si nu a mai reusit sa iasa din apa. Baiatul venise in localitatea Cetate pentru a vinde cherestea. Dupa ce si-a vandut marfa, a intrat in apa impreuna cu alti trei prieteni sa se racoreasca. Ceilalti tineri au alertat autoritatile, si pompierii din Mehedinti si scafandrii au intervenit cu o barca. Dupa doua ore de cautari, baiatul a fost gasit mort. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

