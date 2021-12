Tânăr de 15 ani, urmărit penal după ce a desenat două svastici în apropierea sinagogii din Sighișoara Politistii din Sighisoara au deschis un dosar de urmarire penala pe numele unui tanar de 15 ani, pentru utilizarea in public a simbolurilor antisemite, fiind banuit ca este autorul celor doua svastici desenate pe doi stalpi apartinand sinagogii din municipiu. “La data de 24 decembrie a.c., la sediul Politiei au fost conduse cinci persoane, pentru clarificarea cu exactitate a situatiei de fapt si luarea masurilor legale ce se impun. Fata de un tanar, in varsta de 15 ani, din Sighisoara, sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de utilizare in public a simbolurilor antisemite,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

