- Talibanii "par sa aiba un avantaj strategic" in prezent in Afganistan, desi victoria lor este departe de a fi asigurata, a declarat miercuri seful Statului Major american, generalul Mark Milley. El susține ca armata afgana "are mijloacele" pentru a apara tara.

- Talibanii au preluat controlul duminica asupra districtului-cheie Panjwai, din vechiul lor bastion din provincia meridionala Kandahar, dupa lupte in timpul noptii impotriva fortelor afgane, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP. Situat la circa 15 kilometri de orasul Kandahar, capitala…

- Recentele ofensive ale talibanilor, pe care armata americana le "supravegheaza" indeaproape, nu pun sub semnul indoielii retragerea militara din Afganistan pana la 11 septembrie, au declarat miercuri cei mai inalti reponsabili ai Pentagonului, citati de AFP. Audiat de Congres in problema avansarii…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a anuntat ca a inlocuit doi ministri, al Apararii si al Afacerilor Interne, si pe seful Statului Major, pe fondul cresterii numarului de victime in randul fortelor de securitate afgane in luptele intensificate cu talibanii. Acestia afirma ca sunt dispusi sa continue…

- Cel putin 150 de militari afgani au fost ucisi sau raniti în ultimele 24 de ore, în urma unei intensificari a atacurilor talibanilor, în contextul retragerii trupelor straine, anunta luni oficiali afgani, relateaza agenția Reuters citata de News.ro. Confruntari armate fac…

- Washingtonul intentioneaza sa-i evacueze „rapid” pe afganii care au lucrat pentru armata americana, procesul fiind planificat a se incheia inainte de retragerea tuturor trupelor din Afganistan, care ar urma sa aiba loc pana in septembrie, a anuntat seful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley,…