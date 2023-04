Talibanii au emis un „ordin” prin care se interzice femeilor afgane angajate de ONU, pana acum ferite de astfel de restrictii, sa lucreze oriunde in Afganistan, a anuntat marti purtatorul de cuvant al ONU, denuntand o decizie „inacceptabila si sincer de neconceput”, relateaza AFP. Misiunea Natiunilor Unite in tara (Manua) a indicat in cursul zilei ca angajatele afgane ale ONU, scutite pana acum de acest tip de masuri restrictive, au fost impiedicate sa lucreze in provincia Nangarhar, estul Afganistanului, potrivit agerpres.ro . Talibanii au dat un ordin prin care femeilor afgane li se interzice…