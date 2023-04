Stiri pe aceeasi tema

- Incident violent, in noaptea de miercuri spre joi, in apropierea Pieței Victoriei din Timișoara. Un barbat de 37 de ani a fost ranit dupa ce a fost injunghiat in cap de un altul. Cei implicați nu se cunoșteau, iar scandalul a izbucnit din senin și a degenerat.

- Polițiștii Postului de Poliție Moșnița Noua au reținut, luni, un barbat in varsta de 27 de ani și o femeie in varsta de 28 de ani, care au savarșit mai multe infracțiuni. Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

- Polițiștii locali aflați in patrulare astazi, in zona centrala a Timișoarei, au observat in jurul orei 12:30, o persoana care ducea in mana un umeraș cu o geaca și o bluza, iar la observarea patrulei a incercat sa grabeasca pasul. „Polițiștii locali au banuit ca este ceva suspect, motiv pentru care…

- Doi tineri, de 17 și 26 de ani, au fost retinuti și plasați in arest preventiv, sambata, 18 februarie, in dosarul intocmit dupa furtul unui seif gol din sediul Primariei Slatina , transmite Olt Alert , care preia informații oferite de IPJ IPJ Olt a transmis, sambata, 18 februarie, ca au fost retinuți…

- La data de 15 februarie 2023, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au identificat și reținut doi tineri, de 18 și 23 de ani, din comuna Unirea, județul Alba, care sunt banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt din locuința, fapta sesizata poliției in dimineața aceleiași zile. In sarcina…

- Miercuri, 15 februarie 2023, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au identificat și reținut doi tineri, de 18 și 23 de ani, din comuna Unirea, are sunt banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt din locuința, fapta sesizata poliției in dimineața aceleiași zile. In sarcina celor doi s-a…

- Doi tineri doljeni banuiti de savarșirea infracțiunii de furt calificat, comis in noapte de 19-20 ianuarie, au fost reținuti de polițiști. Polițiștii Secției nr.3 Rurala Bucovat au reținut, ieri, pentru 24 de ore, doi tineri, de 20 si 24 de ani, din comuna Varvoru de Jos, banuiti de comiterea infracțiunii…

- Polițiștii locali din Timișoara care patrulau zona centrala a orașului in noaptea de luni spre marți au observat, puțin dupa miezul nopții, un moped care se deplasa prin Piața Victoriei, dinspre Opera spre Catedrala Mitropolitana. „Polițiștii locali au trecut la oprirea regulamentara a acestuia, aflandu-se…