Taiwan: Scrutin crucial pentru viitor Alegatorii taiwanezi s-au îndreptat spre urne pentru alegerile prezidențiale și parlamentare atent urmarite, în contextul relației plina de tensiune cu China, informeaza AFP.



Cozi lungi s-au format în fața secțiilor de votare din toata insula. Rezultatele alegerilor sunt așteptate seara târziu.



Votul are ecouri mult dincolo de granițele Taiwanului, cei doi candidați având viziuni foarte diferite pentru viitorul insulei, mai ales prin prisma relațiilor cu uriașul sau vecin, China.



Autoritațile de la Beijing vad Taiwanul ca pe o provincie chineza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

