SVEA x Alexander Oscar lanseaza piesa “Need To Know” Doi dintre cei mai promitatori artisti scandinavi, SVEA (Suedia) si Alexander Oscar (Danemarca) isi reunesc fortele pentru un nou single impreuna “Need To Know”, un duet modern despre prietenie. Cei doi au mai colaborat inainte pentru single-ul “Complicated”, ce a primit discul de platina in Danemarca si cel de aur in Norvegia pentru numarul de vanzari. De la lansarea sa, din 2018, single-ul a strans peste 40 de milioane de stream-uri la nivel global. “Eu si Svea avem o relatie frumoasa de prietenie, de cand ne-am intalnit in studio pentru prima oara si am scris “Complicated”. Este minunat sa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

