Șvabii sântăneni se pregătesc de sărbătoare La inceputul lunii august, Santana va redeveni, pentru o saptamana, Sanktanna, vechea denumire a localitații, data de etnicii șvabi care au trait aici in numar mare. Sarbatoarea va incepe pe 2 august, la Maria Radna, cu tradiționalul pelerinaj al șvabilor banațeni. In aceeași zi, la Santana va avea loc o rememorare a Kirchweih-ului din 1968, atunci cand, la aniversarea a 100 de ani de la sfințirea bisericii, au participat 100 de perechi de dansatori. 150 de ani 150 de ani Sambata dimineața, in parcul Katharina Ackermann din oraș, se va ridica pomul de Kirchweih, iar dupa-masa, baieții care participa… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

