Sute de turiști la Târgul de produse tradiționale din Baia de Fier Sute de turiști au fost prezenți, la finalul saptamanii trecute, in comuna gorjeana Baia de Fier pentru a participa la un targ de meșteșuguri și produse tradiționale. Manifestarea a fost gazduita in fața Caminului Cultural din localitate, dat fiind faptul ca vremea a fost frumoasa și nu au fost inregistrate precipitații. Organizatorii au dorit ca prin acest targ sa promoveze meșteșugurile și ocupațiile tradiționale ale oltenilor de sub munte. Au participat la aceasta acțiune 30-40 de meșteri populari și producatori locali, din zona de sub munte și, in special, din Baia de Fier. Pe tarabele instalate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un targ de meșteșuguri și produse tradiționale va avea loc, in aceasta saptamana, in comuna gorjeana Baia de Fier. Vineri, 6 decembrie, incepand cu ora 11.00, la Baia de Fier are loc un targ la Caminul Cultural. Organizatorii vor ca prin acest targ sa promoveze meșteșugurile și ocupațiile tradiționale…

- Consiliul Județean Teleorman, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Teleorman, organizeaza duminica, 1 DECEMBRIE 2019, incepand cu ora 16.00, pe Platoul Finanțelor Publice din Alexandria, concertul extraordinar „1 Decembrie- Ziua Naționala a Romaniei“. Organizatorii…

- La sfarsitul saptamanii trecute, pe scena Caminului Cultural din orasul Cajvana a avut loc, dupa o pauza de doi ani, Balul Bobocilor, editia a XIV-a. Organizatorii balului, directorul coordonator al liceului, prof. Nicolae Robu, precum si directorii adjuncti, Iulian Ciotu si Craciun Marius, dar si ...

- Orchestra „Rapsodia bihoreana”, condusa de maestrul Liviu Buțiu, a facut furori la concertul aniversar Ana Holdiș-Pop, de la Casa de Cultura Satu Mare. Concertul a fost organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu ocazia implinirii a 40 de ani de…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Botosani, organizeaza Festivalul Concurs Coral de Cantece Nationale Romanesti, editia a V-a. Manifestarea culturala se va desfasura in Sala „Mihai Eminescu”…

- Comisia de concurs numita prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Maramureș nr. 382 din 13.09.2019 și Secretariatul Comisiei de concurs, numit prin Dispozitia Presedintelui Consiliului judetean Maramures nr. 383 din 13.09.2019, s-a intrunit in data de 16 septembrie 2019 la sediul Consiliului…

- RURALFEST 14-15 septembrie 2019, prima ediție RURALFEST Locatie: Baia de Fier (Camin Cultural, Stadion) Organizatori: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj, Primaria, Consiliul local si Caminul Cultural Baia de Fier Partener:…

- Inalțarea Sfintei Cruci, celebrata in fiecare an pe 14 septembrie este o mare sarbatoare creștin ortodoxa. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj marcheaza ca in fiecare an aceasta sarbatoare. Sambata 14 septembrie 2019 incepand cu ora 08.00, Centrul…