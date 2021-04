Sute de profesori concurează pentru mutarea catedrelor în Dolj Sute de cadre didactice titulare din Dolj au depus cereri pentru a-si muta catedra. Si la aceasta etapa cererea este mai mare decat oferta. Cadrele didactice vor avea sanse sa se pretransfere in functie de punctaj. In plus., prioritate au cei care se vor pretransfera in interiorul aceleasi localitati sau care se afla cat mai aproape cu domiciliul de postul solicitat. La acestea se adauga si alte zeci de schimburi de posturi intre titulari. Profesorii titulari care vor sa se apropie de domiciliu cu catedra participa la pretransfer. In Dolj, in aceasta perioada sunt sute de cereri. Cele mai multe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

