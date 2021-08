Stiri pe aceeasi tema

- Sute de pesti au murit pe raul Jiul de Vest in zona localitatii Aninoasa, autoritatile de mediu, specialistii de la Apele Romane si cei de la Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) incercand sa determine cauzele care au dus la producerea acestui incident, a declarat luni,…

- Octavian Berceanu, comisarul șef al Garzii de Mediu, trage un semnal de alarma cu privire la gunoaiele din Capitala. Bereceanu a declarat, marți seara la Digi 24 ca Bucurestiul trimite la groapa de gunoi aproape 90% din gunoiul produs, asta in timp ce alte orașe europene duc doar 20%, potrivit News.…

- Fumul exploziei de la Petromidia vazut la 10 km de la Mamaia, Corbu si Vadu Rafinaria Petromidia. Foto: Arhiva. În explozia de la Rafinaria Petromidia din Navodari care s-a produs în cursul zilei, urmata de un incendiu violent, un muncitor de 32 de ani si-a pierdut viata,…

- Plecand de la un caz de migratie ilegala depistat in luna martie a acestui an, la Baneasa, in judetul Constanta, cand au fost depistati opt cetateni turci care au incercat sa intre ilegal in Romania, din Bulgaria, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au reusit sa destructureze o grupare…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) continua perchezițiile la Intreprinderea de Stat Calea Ferata din Moldova, desfașurate de comun cu INI și SIS. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de purtatorul de cuvant al instituției, Emil Gaitur.

- Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, este de parere ca numarul victimelor poluarii il depaseste pe cel al victimelor de COVID-19, la fel si daunele, insa, spune el, ”nimeni nu vorbeste despre asta pentru ca ne scade foarte mult productivitatea in munca”, potrivit news.ro.…

- Ulterior, s-a constatat decesul. Cadavrul a fost transportat la INML, au declarat reprezentantii Biroului de presa al Politiei Capitalei. Cazul a fost preluat de Biroul Morti Suspecte, scrie Agerpres .

- CUM se va proceda in cazul unui copil sau profesor infectat COVID-19 - cand va trece clasa și toata școala in regim onlineProcedura respectata in cazul infectarii copiilor a fost descrisa de prefectul Capitalei, marți, dupa ședința CMBSU.„Consiliul de Administrație al școlii ia decizia de a trece in…