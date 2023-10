Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice Iulian Fota a transmis protestul ferm fața de violarea din nou a spațiului aerian al Romaniei și a cerut parții ruse sa inceteze imediat atacurile impotriva populației și infrastructurii civile ucrainene inclusiv cele de la frontiera cu Romania. De asemenea,…

- Ministerul de Externe transmite luni ca ambasadorul Ungariei la București a fost convocat in cursul acestei zile la sediul MAE in contextul discursului susținut sambata de premierul maghiar Viktor Orban, in cadrul Taberei de Vara de la Baile Tușnad.„Partea romana a reiterat faptul ca, in cadrul dialogului…

- Aproape 30 de turiști romani urmeaza sa fie evacuați din insula Rodos, cuprinsa de incendii de vegetație, a precizat Ministerul de Externe de la București. Ei au anunțat autoritațile romane ca se afla in afara oricarui pericol și vor parasi insula cu ajutorul autoritaților din Grecia. De altfel, autoritațile…