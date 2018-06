Sute de persoane evacuate din zonele afectate de inundații Sute de persoane evacuate din zonele afectate de inundații Foto: ISU Covasna. Angajatii Ministerului de Interne au intervenit pentru salvarea si evacuarea preventiva a peste 500 de persoane în zonele afectate de inundatii, anunta un comunicat oficial. Se actioneaza în 72 de localitati din 16 judete (Alba, Bacau, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Hunedoara, Harghita, Iasi, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman si Vrancea). La acest moment sunt în teren aproximativ 20.000 de pompieri, politisti si jandarmi. Situatia la nivel national este… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta dimineata, personalul Ministerului Afacerilor Interne actioneaza in 72 de localitati din 16 judete afectate de inundatii - Alba, Bacau, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Hunedoara, Harghita, Iasi, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman si Vrancea. Peste 500 de persoane…

- Peste 500 de persoane, dintre care 430 din comuna Farcasa din judetul Neamt, au fost evacuate din locuinte din cauza viiturilor. Conform Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sunt afectate de inundatii 72 de localitati din 16 judete, unde in sprijinul oamenilor intervin aproximativ 20.000 de pompieri,…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne continua misiunile pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi si pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice. Pana la aceasta ora s a intervenit pentru salvarea evacuarea preventiva a peste 500 de persoaneIncepand din aceasta…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizarea meteo de vineri, 29 iunie, si a emis noi avertizari Cod portocaliu de ploi abundente si instabilitate atmosferica, pentru 9 judete, si Cod galben pentru 19 judete. Astfel, potrivit meteorologilor, sambata, intre orele 10:00 si 23:00,…

- Cod galben de furtuna, emis din nou de Administratia Nationala de Meteorologie in 18 județe. Avertizarea meteorologilor este valabila pana luni dimineața la ora 5.00 dar fenomenele se pot prelungi pana in seara aceleiași zile. Judetele aflate sub incidenta codului galben sunt Suceava, Neamt, Harghita,…

- Ploile torentiale si vijeliile au produs pagube in 26 de localitati din 18 judete, in ultimele 24 de ore, fiind afectate zeci de gospodarii, locuinte si mai multe drumuri. Numerosi arbori rupti de vijelii au dus la intreruperea alimentarii cu energie electrica, care nu fusese reluata vineri dimineata…