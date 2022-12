Stiri pe aceeasi tema

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant a anunțat ca susține protestul Sindicatul Invațamantului Preuniversitar ”Prof. I. Neacșu” Buzau care va avea loc maine, in fața Prefecturii Buzau. Sunt anunțați 300 de participanți.

- Peste 300 de angajati de la Rafinaria Petromidia protesteaza, marti, nemultumiti de amanarea negocierilor pentru cresterile salariale, ei refuzand sa mai intre la munca pana cand nu vor primi un raspuns din partea conducerii. Activitatea rafinariei nu este afectata de acest protest spontan. Muncitorii…

- Strada Antiaeriana din Bucuresti a fost din nou, duminca, scena unui protest: riveranii au pus la incercare nervii soferilor pentru a trage un semnal de alarma. Locuitorii din zona au traversat o trecere de pietoni de pe strada Antiaeriana din Bucuresti, in aceasta dupa-amiaza, de mai multe ori, pentru…

- Un elev de liceu a fost lovit in plin de o mașina marti seara, in drum spre casa, in timp ce traversa strada intr-un cartier din București. Nenorocirea s-a intamplat in jurul orei 19:20, pe soseaua Antiaeriana. Soferul circula dinspre Rond Alexandria catre Calea 13 Septembrie, iar in intersectia cu…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Nord, de comun cu Serviciul Vamal, anunța ca a destructurat activitatea unei fabrici clandestine de țigari in regiunea de centru a țarii și a reținut trei banuiți, intr-un dosar de contrabanda cu țigari.

- VIDEO| Revolta la Nadașelu: Satenii nemulțumiți ca autostrada Transilvania ar putea traversa terenul cu locurile de veci Localnicii din satul clujean Nadașelu au organizat sambata 2 octombrie, un protest in semn de nemulțumire fața de constructia unui tronson din Autostrada Transilvania. Oamenii au…

- Accidente in lanț samata dimineața pe A3, la intrarea in Ploiești. Un TIR a ajuns pe contrasens și a rupt parapeții ajungand in șanț.Șoferul tirului avea in jur de 40 de ani și a pierdut contolul direcției, cel mai probabil din cauza oboselii, relateaza Realitatea PLUS.TIR-ul a trecut de separatoarele…

- A fost panica azi noapte intr-un bloc din Cluj-Napoca. Centrala dintr-un apartament a explodat. Oamenii au fost evacuati in mijlocul noptii, iar patru persoane printre care si un copil au ajuns la spital. Patru persoane, printre care si un copil, au ajuns la spital dupa ce o centrala de apartament a…