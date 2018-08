Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de unioniști care merg pe jos in Marșul Centenarului au fost blocați de autoritațile Republicii Moldova la vama Ungheni. Poliția de Frontiera a Republicii Moldova a precizat ca o problema tehnica face imposibila trecerea granitei de catre cetatenii Uniunii Europene. Oamenii s-au aratat nemulțumiți…

- In virtutea meseriei pe care o am, am mers, duminica, 29 iulie, la mitingul anunțat de Mișcarea de Rezistența Naționala ACUM la Ungheni. Era ora 9.45. Imi place sa vin un pic mai devreme, pentru a avea ocazia sa discut cu oamenii ce-i intalnesc, sa vad cum decurg ultimele pregatiri. De data aceasta,…

- Vamesii de la postul vamal Sculeni, la granita Republicii Moldova cu Romania, asistati de echipa canina, au prevenit scoaterea din tara a 9.980 de tigarete nedeclarate. Bunurile erau ascunse sub bancheta din spate a unui autoturism, condus de catre un locuitor al orasului Ungheni, informeaza vineri…

- UPDATE: Spatiul aerian al Belgiei a fost redeschis, joi dupa-amiaza, iar traficul va revenit gradual la nivelul normal, anunta Autoritatea aeronautoca belgiana (Belgocontrol), potrivit postului RTBF.

- Spatiul aerian belgian a fost inchis dupa aparitia acestei probleme tehnice. Problema a vizat datele de zbor, a precizat Dominique Dehaene, purtatorul de cuvant al Belgocontrol. Acesta a mai spus ca in timpul operatiunii de "curatare" nu a existat niciun incident de securitate. "Inchiderea…

- Scandal in Bihor, din cauza unor copii rromi prinși la furat de mere. 14 persoane s-au luat la bataie dupa ce minorii au fost prinși la furat de mere s-au intors cu ajutoare. Oamenii din satul Borod au protestat in fața Primariei din localitate pentru ca autoritațile sa ia masuri, spunand ca sunt terorizați…

- Partidul ȘOR a înregistrat peste o mie de noi membri doar în acest week-end, în timpul lucrarilor câtorva organizați teritoriale ale formațiunii. Oamenii sunt atrași de succesele echipei de la Orhei a liderului formațiunii, Ilan Șor, dar și de proiectele sociale ale acestuia.…

- Cardurile Visa intampina probleme la tranzactii efectuate vineri in numeroase tari europene, informeaza posturile BBC News si Sky News, agentia Reuters si cotidianul The Guardian. Probleme tehnice au fost semnalate in Marea Britanie si in numeroase alte tari europene, multe tranzactii in care au fost…