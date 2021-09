Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara, prin Direcția de Asistența Sociala Timișoara,va transmite, cu titlu gratuit, peste 463.000 de maști, acestea urmand sa ajunga la elevi. Astfel, in baza protocolului incheiat intre Direcția de Asistența Sociala și Inspectoratul Județean Școlar Timiș, vor fi predate in cursul zilei…

- Municipalitatea ieseana va organiza, sambata, in Parcul Expozitiei, o actiune cultural-caritabila intitulata "Copii de nota 10", prin intermediul careia sunt ajutati scolarii si prescolarii din Iasi care provin din familii defavorizate, anunța Agerpres. Primarul Mihai Chirica a declarat ca…

- Un stoc de 606.800 de maști vor fi distribuite școlilor din Dolj. Maștile de protecție se afla in gestiunea Direcției Generale de Asistența Sociala Craiova. Acestea vor fi distribuite catre elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal de pe raza județului Dolj. “Ma bucur ca am gasit o soluție pentru…

- Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate continua. Astfel, se distribuie pachetele cu produse de igiena de catre Primaria Timisoara prin Directia de Asistenta Sociala. Produsele provin din stocurile de interventie comunitara și pot fi ridicate in perioada 6 – 20 septembrie, in limita stocului…

- Incepand de luni, 6 septembrie, se distribuie pentru persoanele defavorizate pachete cu produse de igiena in cadrul POAD 2020-2021, program derulat in baza OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Acestea…

- Expoziția itineranta cu lucrarile premiate ale elevilor din Timișoara, in cadrul proiectului „SEVA – Stop! Eliminam violența și agresivitatea”, poate fi vazuta din 30 august pana in 30 septembrie in holurile mai multor instituții din Timișoara. Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara…

- In scopul prevenirii raspindirii virusului COVID-19, la alegerile din 11 iulie vor fi luate mai multe masuri de protecție. Astfel, potrivit președintelui CEC, vor fi distribuite 28 de tone de dezinfectanți, 200 de mii de perechi de manuși de unica folosința, 30 de mii de viziere și 6.000 de costume…