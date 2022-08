Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2021-2027, țara noastra va primi in total 31,7 miliarde de euro pentru coeziunea economica, sociala și teritoriala, competitivitatea și tranziția verde și digitala. Romania va primi in total 31,5 miliarde EUR din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul acordului sau…

- Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat contractul de finanțare nr. 80/01.10.2020 pentru proiectul de investiții „Achiziție autospeciale PSI și Sistem Integrat pentru Controlul de Securitate”. Obiectivul general al proiectului este…

- Primaria orașului Campeni a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru lucrari de construcții pentru obiectivul „Modernizarea strada Horea – drum Mihoiești, orașul Campeni”, in cadrul proiectului „Imbunatațirea calitații vieții populației din orașul Campeni”. Valoarea…

- Modernizarea strazii Horea din orașul Campeni: Licitația de peste 5.5 milioane de lei, lansata in SEAP Modernizarea strazii Horea din orașul Campeni: Licitația de peste 5.5 milioane de lei, lansata in SEAP Primaria orașului Campeni a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație…

- In Romania, tichetele de masa sunt cel mai apreciat beneficiu extrasalarial oferit angajaților, așa cum arata studiul de percepție privind biletele de valoare, derulat de Asociația Profesionala a Emitenților de Tichete (APET) – 97% dintre respondenți au declarat ca prefera aceste bonuri valorice. In…

- Primaria Alba Iulia a cumparat șase sterilizatoare pentru cabinetele școlare stomatologice din municipiu. Valoarea investiției Primaria Alba Iulia a cumparat șase sterilizatoare necesare pentru cabinetele medicale școlare stomatologice din municipiu. Valoarea totala a acestora este de peste 22.000 de…

- N.D. Potrivit Primariei Ploiești, a fost demarata procedura de achiziție publica pentru lucrarile de „Restaurare parțiala fațada și acoperiș la Colegiul Național «Ion Luca Caragiale»“, anunțul de participare și documentația de atribuire, aferente acestei achiziții publice, fiind publicate in Sistemul…

- ”In primele patru luni, traficul aerian a inregistrat valori peste asteptari, reducandu-se din decalajul fata de 2019, cel mai bun an din istoria traficului aerian, si atingand aproximativ 80% fata de nivelul din 2019” a declarat George Dorobantu, directorul general al CNAB. Evolutia pozitiva a traficului…