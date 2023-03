Susenii Bârgăului: Directorul, un medic și cinci asistenți de la Unitatea Medicală, trimiși în judecată! Procurorii au decis trimiterea in judecata a șapte persoane din cadrul Unitații de Asistența medico – Sociala Susenii Bargaului. Directorul, un medic și cinci asistenți au falsificat acte pentru a „acoperi” modul in care un pacient ar fi decedat. Procurorii au decis trimiterea in judecata pentru șapte angajați ai Unitații de Asistența Medico-Sociala Susenii Bargaului. Decizia a venit in prima zi a lunii martie. Conform documentului, cei șapte inculpați sunt: asistent medical șef – judecat pentru fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, complicitate la infracțiunea de sustragere sau distrugere… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

