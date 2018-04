Surse: PSD pregătește un atac la ALDE Relatia dintre PSD si ALDE scartaie, pe fondul nemultumirilor exprimate de oamenii lui Tariceanu, scriu cei de la stiripesurse.ro. Presedintele Senatului foloseste si sondajele ca arma in lupta pentru influenta in Coalitie si chiar ca argument pentru o candidatura anti-PSD la prezidentialele din 2019. Social-democratii nu se lasa nici ei, iar in ultima perioada au demarat o actiune care loveste direct in ALDE. In ultimele zile, liderii ALDE sunt nemultumiti de faptul ca nu au primit functiile promise la nivel local si central, dar si de unele masuri in domeniul legislativ… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Relatia dintre PSD si ALDE scartaie, pe fondul nemultumirilor exprimate de oamenii lui Tariceanu. Mai mult, presedintele Senatului foloseste si sondajele ca arma in lupta pentru influenta in Coalitie si chiar ca argument pentru o candidatura anti-PSD la prezidentialele din 2019. Social-democratii…

- "Nadajduiesc ca vom gasi curajul, la Bucuresti, ca si la Chisinau, de a lua o asemenea decizie. Numai lipsa de incredere in propria noastra capacitate de a construi impreuna o natiune democratica, libera si indivizibila ne poate impiedica sa ne punem si noi semnaturile pe un act al unirii", a sustinut…

- Potrivit site-ului sitiripesurse.ro, ofensiva oamenilor lui Tariceanu este coordonata de Daniel Chitoiu si are drept tinta convingerea liderilor social-democrati ca nu exista "Solutia Dragnea", ci doar Solutia "Tariceanu". "Pai se se uite si ciuma asta rosie la ce scrie prin sondaje. Calin e in sondajele…

- "Exista informatii potrivit carora o serie de ofiteri ai unor servicii straine ar fi fost prezenti in sediul central al DNA. Sigur ca aceasta intrebare eu am sa rog sa o adreseze Comisia de verificare a activitatilor SRI, daca ei sunt la curent cu prezenta acestor persoane, daca informatiile se confirma…

- Pintea: Se vor suplimenta posturile de rezidenti in cabinetele de medicina de familie Ministru Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca a fost semnat un memorandum cu Ministerul Finantelor pentru suplimentarea locurilor de rezidenti in cabinetele de medicina de familie, pentru aceia care au luat…

- Germania va avea curand al patrulea guvern condus de Angela Merkel, dupa ce social-democrații și-au dat duminica acordul pentru inca o mare coaliție, punand astfel capat perioadei de incertitudini ce a urmat alegerilor generale din septembrie. Anunțul oficial a fost facut la finalul numararii voturilor…

- 'Nu numai in 2014 am avut telefonul sub ascultare, in perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale. L-am avut telefonul pus sub ascultare si in 2012, cand au fost campaniile electorale si referendumul pentru suspendarea presedintelui de atunci. Si nu stiu daca nu oi avea si astazi…

- Blocul conservator condus de Angela Merkel si social-democratii condusi de Martin Schulz au ajuns, miercuri dimineata, la un acord cu privire la formarea unui guvern de coalitie, dupa mai bine de patru luni de la alegerile legislative federale din Germania, in urma carora nicio formatiune politica nu…