SURSE: PNL va cere în coaliţie un pact pe energie până în 2026 Partidul condus de Florin Cițu va propune marți, la sedinta coalitiei de guvernare in care va fi analizat pachetul de masuri pe energie care sa protejeze populația, prelungirea compensarii facturilor si in aprilie si un pact pe energie pana in 2026, potrivit unor surse liberale.Marți, 22 februarie, la ora 10.00, este programata ședința de coaliție in care vor fi discutate in principal trei subiecte, potrivit informațiilor Libertatea: acciza la carburanți, unde PSD va propune injumatațirea pentru o perioada limitata, iar PNL este in principiu de acord, plafonarea tarifelor RCA pentru 6 luni și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Florin Citu neaga acordul din coalitie privind reducerea TVA la 5% in energie. Cițu a declarat marți ca nu a discutat cu Marcel Ciolacu acest lucru si ca este un fake news. De asemenea, Florin Cițu ar fi transmis colegilor ca nu mai participa la nicio intalnire a Coaliției pana cand…

- Ședința de marți are loc in contextul in care Florin Cițu și Marcel Ciolacu s-ar fi pus de acord sa propuna in Coaliție reducerea la 5% a TVA la energie, pentru consumatori casnici și IMM-uri, precum și eliminarea certificatelor verzi, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus. Pe de alta…

- Ședința de marți are loc in contextul in care Florin Cițu și Marcel Ciolacu s-ar fi pus de acord sa propuna in Coaliție reducerea la 5% a TVA la energie, pentru consumatori casnici și IMM-uri, precum și eliminarea certificatelor verzi, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus. Pe de alta…

- Liderii coaliției de guvernare se intalnesc, miercuri, la Palatul Victoria, premierul dorind tragerea la raspundere a celor responsabili de eroarea din OUG privind plafonarea și compensarea prețurilor la energie, spun surse guvernamentale. Guvernul s-a reunit miercuri la pranz, intr-o sedinta…

- Liderii PSD, PNL si UDMR se reunesc, luni, de la ora 18.00, intr-o noua sedinta a coalitiei in format online, pe agenda aflandu-se Ordonanta privind masurile din energie, precum si gestionarea valului 5 al pandemiei si analiza indicatorilor economici. Liderul PNL Florin Citu afirma, saptamana trecuta,…

- Președintele PNL, Florin Cițu, va merge la ședința coaliției de guvernare și le-a spus celor din PNL ca este interesat de orice soluție pentru facturile la energie care nu discrimineaza și care se aplica unitar in toate sectoarele din economie. In acelasi timp, Florin Cițu a avertizat ca aceste…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara, 7 decembrie, la TVR , ca dupa ședința de marți a coaliției, liderii PNL, PSD și UDMR s-au intalnit cu președintele Klaus Iohannis pentru discuții privind bugetul și PNRR. Hunor a negat ca ședința coaliției a fost intrerupta din cauza ca sunt…