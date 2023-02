Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a luat deja decizia. Ministrul Investițiilor, Marcel Boloș, susține ca sporul va fi corelat cu performanța primarului, numarul de contracte incheiate, dar și cu valoarea lor. „Nu e tot una daca o primarie are proiect de consolidare și alta de infrastructura. Analizam ca acest spor sa fie legat…

- Bugetarii care lucreaza cu proiecte pe fonduri europene vor beneficia de creșteri salariale de pana la 50%, potrivit proiectului pus in transparența de MIPE. Angajații vor primi mariri la salariu in funcție de cat lucreaza la aceste proiecte. Astfel, daca vor avea 20 de ore de lucru, vor avea creșteri…

- Bugetarii care lucreaza cu proiecte pe fonduri europene vor beneficia de creșteri salariale de pana la 50%, potrivit proiectului pus in transparența de MIPE. Angajații vor primi mariri la salariu in funcție de cat lucreaza la aceste proiecte. Astfel, daca vor avea 20 de ore de lucru, vor avea creșteri…

- Cumpanașu este acuzat ca s-ar fi angajat pe un post de expert IT pentru implementarea unui proiect guvernamental cu fonduri europene semnand in fals ca are studii superioare. Astfel, el ar fi incasat pe nedrept peste 200.000 de lei. Procurorii de la DNA Constanța au trimis in judecata o persoana fizica…

- Inca de cand a devenit primar al comunei Bradeanu, in anul 2016, Costel Nicolae a avut ambiția de a atrage in comuna sa cat mai multe fonduri europene. Primul gospodar al comunei Bradeanu crede cu tarie ca aceasta este cheia succesului pentru ca oamenii sa aiba parte de condiții mai bune de trai. A…

- Categoriile vulnerabile vor primi, in 2023, un ajutor pentru plata facturilor la energie, in valoare de 1.400 lei. Banii vor fi imparțiți in doua tranșe a cate 700 lei fiecare, care vor fi distribuite in lunile februarie și septembrie din anul urmator. Ajutorul este destinat plații datoriilor curente…

- Guvernul uniformizeaza sporurile pentru sectorul de administrație care lucreaza cu fonduri europene, anunțat, vineri, premierul Nicolae Ciuca. ”Nu este vorba despre sporuri in plus ci este vorba despre o uniformizare a acestor prevederi. Trebuie sa fim constienti ca avem 30 de miliarde de euro in PNRR,…

- DOCUMENT: Guvernul MAJOREAZA cu 50% salariile bugetarilor care lucreaza cu fonduri europene și proiecte PNRR Guvernul majoreaza cu 50% salariile bugetarilor implicați in gestionarea proiectelor europene și a PNRR cu pana la 50%. De majorare beneficiaza și personalul din structurile cu rol de organisme…