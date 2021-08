Stiri pe aceeasi tema

- Atleta bielorusa Kristina Timonovskaia s-a refugiat in Ambasada Poloniei din Tokyo și va fi primita de Varșovia in baza unei vize umanitare pe care o va primi de la autoritațile poloneze, a declarat luni adjunctul ministrului de Externe, Marcin Przydacz, relateaza Reuters . Ea este „in siguranța și…

- Krystsina Tsimanouskaya, atleta bielorusa care a cerut ajutorul autoritaților japoneze dupa ce a fost rechemata in Belarus inainte de incheierea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a primit viza umanitara in Polonia, potrivit unui anunț al ministrului adjunct al afacerilor externe din Polonia, Marcin Przydacz.

- Sportivii romani Catalin Chirila si Victor Mihalachi s-au calificat, luni, in semifinalele probei de canoe dublu pe 1.000 m la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cei doi au incheiat pe locul al treilea in primul sfert de finala, cu timpul de 3 min 51 sec 565/1000. Pe primul loc s-a clasat Brazilia (3:48.611),…

- Blessing Okagbare a fost suspendata, sambata, pentru dopaj, in urma unui test antidoping pozitiv care a indicat o concentratie peste limita admisa a unui hormon de crestere. Atleta din Nigeria era calificata in finala probei de 100 metri feminin, dupa ce vineri caștigase seria in care a participat,…

- Elina Svitolina, locul 6 WTA si favorita 4, a învins-o pe Elena Rybakina si a câstigat bronzul pentru Ucraina la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Svitolina a avut nevoie de doua ore și 27 de minute pentru a obține victoria în fața jucatoarei din Kazakhstan (cap de serie nr. 15),…

- In Franța mașinile autonome vor putea circula pe strada. Responsabilitatea penala in caz de accident va aparține producatorului auto. In Franța, un decret publicat la 1 iulie 2021 de Ministerul de Interne oficializeaza un „cadru de reglementare complet pentru circulația vehiculelor autonome” pe drumurile…

- Autoritațile britanice pentru imigrație vor incepe sa trimita cetațenilor UE care locuiesc in Regatul Unit o notificare ca mai au 28 de zile pentru a face cerere pentru permis de ședere in Regatul Unit, a anunțat guvernul de la Londra, citat de BBC . Inițial, termenul limita pentru acest lucru era…

- Sistemul de programare pentru vaccinarea contra Covid-19 din Japonia s-a lovit miercuri de probleme tehnice, crescând frustrarea populației fața de modul cum Guvernul gestioneaza epidemia și fața de o campanie de vaccinare criticata pentru ritmul foarte lent, potrivit Reuters. Sistemul…