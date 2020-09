Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 27 august a.c., urmatoarele decrete:Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Ilfov a domnului Gheorghe Negrescu ndash; pensionare, la data de 1 septembrie 2020;Decret privind eliberarea din functia de judecator a doamnei Monica…

- Sediul filialei județene a PNL Neamț a fost spart de hoți. Sediul liberalilor nemțeni a mai fost spart atat in 2014, cat și in 2016, potrivit Mediafax.Reprezentanții IPJ Neamț au declarat ca polițiștii fac cercetarea la fața locului. Cristoiu distruge explicațiile președintelui: 'Racolarile…

- "Niciodata pe acesti oameni nu i-a interesat siguranta cetatenilor sau stabilitatea economica. Sunt aceiasi oameni – si vedem si dupa conducerea dupa alegeri a partidului – care au pus conditii la prelungirea starii de urgenta, la prelungirea starii de alerta, care au spus ca a purta masca e un calus.…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 10 august a.c., urmatoarele decrete:Decret privind eliberarea din funcția de judecator cu grad profesional de tribunal a doamnei Margareta Boroș, președintele Judecatoriei Topoloveni – pensionare, la data de 1 septembrie 2020;Decret…

- Premierul Ludovic Orban i-a promis lui Eugen Tomac ca PMP va primi functii in viitorul Guvern liberal, dar si pe plan local, in primariile de sector castigate de PNL, cu conditia ca Traian Basescu sa nu candideze la primaria generala, sustin surse politice pentru Adevarul. Fostul sef al statului ar…

- Conflictul intern inceput in urma cu ceva timp in PSD Lugoj este tot mai puternic, odata cu apropierea alegerilor. Impartiti de mult timp in doua tabere, tinerii si seniorii PSD duc un razboi pe toate liniile. In urma cu cateva zile, aripa Dobra a demarat la nivelul intregului oras un sondaj din care…

- Din cauza numarului mare de infectari cu coronavirus din ultimele zile, dar si pentru ca romanii nu respecta masurile de distantare sociala si de protectie sanitara, Guvernul condus de Ludovic Orban analizeaza revenirea la starea de urgenta, insa nu pe intreg teritoriul tarii, ci doar in localitatile…

- Miercuri, Camera Deputatilor a aprobat initiativa legislativa depusa de catre Florin Roman, liderul grupului deputatilor liberali, prin care criminalii, violatorii si talharii nu mai pot fi eliberati conditionat. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional in…