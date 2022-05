SURSE: Avocații lui Sorin Oprescu intenționează să depună cerere de azil Avocații lui Sorin Oprescu intenționeaza sa depuna cerere de azil in Grecia, au confirmat pentru G4Media.ro surse apropiate cazului. Informația a fost publicata inițial de corespondentul Atenei 3 la Atena, care a difuzat și primele imagini cu Sorin Oprescu in fața procurorilor greci. Potrivit corespondentului Antena 3, Oprescu ar deține și un apartament inchiriat intr-unul din cartierele de lux din Atena. O instanța ar urma sa deciza in urmatoarele 48 de ore daca procesul de extradare va fi judecat cu Sorin Oprescu in stare de libertate sau reținut in arest. Oprescu ramane 40 de zile in arest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

