Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70% din suprafața Romaniei este afectata de seceta pedologica, iar noul val de caldura va afecta puternic țara nostra și va prelungi seceta. In paralel, a crescut foarte mult consumul de apa, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna, in ședința de guvern. "Urmarirea și analiza…

- Lacul Amara era un lac natural, cu o suprafața de aproximativ 8 kilometri patrați, un adevarat paradis al pasarilor salbatice, avand o vegetație asemanatoare celei din Delta Dunarii. Din lipsa apei, toate acestea au disparut! Peisajul pare acum unul de deșert. Potrivit unui localnic, Macovei Ureche, …

- A secat Lacul Amara din județul Buzau! Aceasta rezervație se intindea pe sute de hectare. La fața locului au fost surprinse imagini de-a dreptul dezolante. In trecut, aici traiau pasari salbatice și peisajul era unul de vis, asemanator celor din Delta Dunarii. Lacul este situat in Campia Ramnicului,…

- Liderii statelor G7 au convenit asupra crearii unui „Club al Climatului”, menit sa consolideze si sa extinda cooperarea in combaterea incalzirii globale si care se va concentra in acest scop pe masuri in sectorul industrial, relateaza marti agentiile AFP si EFE.

- Fenomen spectaculos in lacul Techirghiol! Natura a venit cu o surpriza pentru localnici și turiști. Lacul ce este cunoscut pentru namolul cu efecte benefice pentru sanatate a devenit roz. Cei din zona au ramas fara cuvinte atunci cand au vazut ca lacul are acum anumite porțiuni roz. Specialiștii susțin…

- Nepalul se pregatește sa mute tabara de baza de pe Everest, deoarece incalzirea globala și activitatea umana o fac nesigura, anunța BBC, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Incalzirea globala in Arctica avanseaza de pana la șapte ori mai repede decat media globala. Situația cea mai grava este in Marea Barents de Nord, o regiune despre care cercetarile arata ca influențeaza fenomenele extreme din America de Nord, Europa și Asia.

- Cresterea temperaturilor cauzata de criza climatica afecteaza somnul oamenilor din intreaga lume, potrivit celui mai amplu studiu realizat pana in prezent. Datele arata ca oamenii dorm mai greu, in special femeile si persoanele in varsta, ceea ce are efec