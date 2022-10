„Surpriză“ de la CEZ: Ai întârziat o zi cu plata, ţi se pun penalităţi CEZ Vanzare a pregatit o „surpriza“ clientilor sai, care isi va arata efectele chiar din prima zi de iarna. Fara sa tina cont de scumpirile masive din piata si de greutatea cu care oamenii isi platesc facturile, mai ales in perioada rece, CEZ nu le mai da nici o zi in plus de respiro si o sa impuna penalitati inca din prima zi de intarziere de la data scadenta. Marea problema este ca facturile in format tiparit ajung la destinatar, de cele mai multe ori, dupa data scadenta. Unii clienti ai furnizorului de energie CEZ Vanzare s-au trezit cu un „cadou“ special pregatit pentru iarna care urmeaza.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

