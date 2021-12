Surpriză: Cadourile în natură, cum ar fi coşurile de Crăciun cu bunătăţi, nu se impozitează Cadourile in natura, cum ar fi cosurile de Craciun cu bunatati, nu sunt prevazute in mod expres in Codul Fiscal la vreo categorie de venit, ca fiind impozabile sau neimpozabile, astfel ca acestea nu se impoziteaza, la fel ca tichetele cadou de pana la 150 de lei. Aceasta releva o analiza a EY Romania, iar autorii mentioneaza ca nimic nu-i poate impiedica pe angajatori sa le ofere salariatilor si o suma de bani, pentru ca si in acest caz se va aplica aceeasi facilitate fiscala. Dar, pentru ca “forma” se pare ca este in continuare destul de importanta (desi se tot discuta de “substanta” care ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

