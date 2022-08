Stiri pe aceeasi tema

- Banchiza Antarcticii a atins luna trecuta cea mai mica suprafața inregistrata vreodata pentru luna iulie in cei 44 de ani de inregistrari prin satelit, a avertizat serviciul european de schimbari climatice Copernicus, confirmand un an alarmant, potrivit Le Figaro . Incepand cu 1979, oamenii de știința…

- O mega investiție este preconizata a se realiza in zona stadionului municipal Turda pe o suprafața de 17 hectare. Este vorba despre Aquapark-ul de 32 de milioane de euro care va avea o suprafața dubla fața de cel de la Oradea. Primarul Matei Cristian spune ca se lanseaza in dezbatere publica Planul…

- PRIGOR – Pompierii militari din Bozovici s-au luptat aproape 3 ore cu flacarile insa nu s-a reusit salvarea prea multor bunuri, imobilul arzand in proportie de 80%! In aceasta dupa-amiaza, un incendiu violent a cuprins o casa din comuna Prigor. La fata locului au mers pompierii militari din Bozovici…

- In ziua de 25 Iulie 2022 la ora 01:04:17 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Dobrogea, Constanta un cutremur de suprafata cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 5km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 56km NE de Constanta, 102km SE de Braila, 113km SE de Galati, 177km NE de Varna,…

- In Spania, anul 2022 este deja cel mai devastator in ceea ce priveste incendiile forestiere de la debutul masuratorilor, relateaza Agerpres. In primele sapte luni ale anului, flacarile au distrus mai mult de 197.000 de hectare de padure, a relatat postul public de televiziune RTVE, citand observatiile…

- FOTO| Canicula face ravagii in Parcul Natural Apuseni: Trei incendii in trei zile. Recomandari pentru turiști FOTO| Canicula face ravagii in Parcul Natural Apuseni: Trei incendii in trei zile. Recomandari pentru turiști In cursul zilei de miercuri, 20 iulie, a izbucnit al treilea incendiu de vegetație…

- Peste jumatate din suprafața Uniunii Europene, inclusiv a Marii Britanii, este afectata de seceta, potrivit unui studiu al Centrului Comun de Cercetare al Uniunii Europene, publicat azi. Lipsa apei se vede nu numai in calitatea culturilor, ci și in energia tot mai puțina obinuta cu ajutorul hidrocentralelor.…

- „In ziua de 13 Iulie 2022, la ora 12:04:17 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 20 de kilometri”, informeaza INFP. Seismul a avut intensitatea doi. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Braila,…