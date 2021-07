Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 14.000 de oameni de știința lanseaza avertismentul: «semnalele vitale ale Terrei» slabesc sub loviturile primite de la economia mondiala. Ei evoca inclusiv iminenta unor «puncte de ruptura». In textul lor, publicat de revista «Bioscience» și preluat de RFI, cercetatorii respectivi, care pledeaza…

- Represaliile lansate de China asupra sectorului technologiei informaționale si faptul ca cetatenii americani s-ar putea sa economiseasca mai mult decat vor cheltui reprezinta doi factori de risc pentru...

- Sfarsitul restrictiilor va accelera transmiterea virusului si va face din Marea Britanie un teren fertil aparitiei altor noi mutatii ale coronavirusului, cum de altfel s-a intamplat anul trecut prin aparitia variantei britanice a coronavirusului SARS-CoV-2, redenumita intre timp

- Strategia guvernului britanic de a ridica pe 19 iulie majoritatea restrictiilor antiepidemice, in plin nou val de COVID-19 provocat de varianta Delta a coronavirusului, poate rezulta intr-un ”dezastru” cu consecinte grave pentru intreaga lume, avertizeaza mai multi cercetatori reuniti vineri la o ”intalnire…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Comunist de la Beijing a lansat un aavertisment la adresa Australiei, de a nu se mai implica in chestiunile interne ale Taiwanului sau risca sa fie printre primii loviți. Avertismentul urmeaza la scurt timp dupa terminarea unui amplu exercițiu militar comun in Marea…

- Papa Francisc a avertizat duminica asupra ”spiralei mortii si a distrugerii” in confruntarile din Orientul Mijlociu, considerand drept ”teribila si inacceptabila” pierderea de vieti nevinovate in acest conflict, relateaza AFP. O solutie trebuie gasita “cu ajutorul comunitatii internationale” pentru…

- Uriasul val de infectari cu coronavirus inregistrat de India a lovit in plin industria internationala de transport maritim, care se bazeaza pe aceasta tara pentru navigatori, in conditiile in care echipajele se imbolnavesc in masa, iar porturile interzic intrarea navelor, scrie Digi24 . Pe langa Filipine…

- Ce trebuie sa știi atunci cand pleci in deplasari la munte? Iata cateva sfaturi extrem de importante de la experți in cazul in care te intalnești cu un urs. Ce trebuie sa faci prima oara daca ești pus intr-o astfel de situație? 10 sfaturi vitale pentru deplasarile la munte Se apropie perioada in care…