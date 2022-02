Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare acțiune de sprijinire a persoanelor sosite din Ucraina, conteaza! In aceste momente grele solidaritatea unește oamenii. Astazi, cadrele ISU Neamț au desfașurat diverse acțiuni care au avut scop sprijinirea persoanelor din Ucraina. La spațiul de cazare de la Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”…

- Federatia Filantropia a Patriarhiei Romane a transmis un mesaj de solidaritate prin care isi manifesta disponibilitatea de a oferi sprijin refugiatilor din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Organizațiile buzoiene s-au activat pentru a da o mana de ajutor refugiaților din Ucraina. Dupa ce in urma cu cateva ore Fundația Comunitara Buzau a lansat inițiativa #̦̆̆, pentru a mobiliza comunitatea buzoiana sa ofere suport in județul Buzau pentru refugiații din Ucraina, iata ca și Casa Corpului…

- Comunitatea din Mitocu Dragomirnei nu a ramas indiferenta la necazul prin care trec vecinii ucraineni. Mai mulți voluntari și pompieri din comuna, in frunte cu primarul Reziuc Radu Constantin, au incarcat un microbuz plin cu alimente, apa și au mers in Vama Siret, unde le-au imparțit vineri seara ...

- La Targoviște, campania umanitara: „OAMENII ajuta OAMENI", pentru a veni in sprijinul refugiaților din Ucraina The post La Targoviște, campania umanitara: „OAMENII ajuta OAMENI”, pentru a veni in sprijinul refugiaților din Ucraina first appeared on Partener TV .

- Falticenenii s-au mobilizeaza pe Facebook pentru a ajuta refugiatii din Ucraina, dupa ce Politia Locala a postat un mesaj pe pagina de socializare in care se preciza ca, in dimineața zilei de vineri, 25 februarie, in urbea de pe Somuz au fost identificati cetateni ucraineni.„In aceasta ...

- (foto: Pexels) Romanii se mobilizeaza in grupuri de voluntari pe Facebook, pentru a-i ajuta pe refugiații din Ucraina dupa invazia masiva a Rusiei care a avut loc joi dimineața. Unul dintre acestea este ”Uniți pentru Ucraina” și poate fi accesat aici. Un alt grup unde oamenii se mobilizeaza este Fight…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a avut o discutie cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care se afla la in Munchen, Germania. „Sprijinul NATO pentru Republica Moldova este reprezentat atat de investițiile permanente in parteneriatul nostru, dar și de suportul acordat in…