Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Gheorghe, purtatorul de biruința, cinstit de credincioși pe 23 aprilie In fiecare an, la 23 aprilie, il praznuim pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruința. Sfantul Gheorghe s-a nascut in Capadocia, din parinți creștini. A urmat cariera militara și a ajuns comandant in armata imparatului…

- Gigi Becali se poate mandri cu o familie numeroasa și foarte frumoasa. Latifundiarul și soția lui, Luminița Becali, sunt casatoriți de mai bine de 25 de ani. Ce nu are voie sa faca soția lui Gigi Becali Fiind capul familiei, Gigi Becali a impus familiei sale cateva reguli foarte clare, pe care toți…

- Norocul meu sa fi avut prieteni sculptori… Pe fiecare l-am intrebat cum ar putea fi vizualizata influenta misticului tibetan Milarepa in lucrarile lui Brancusi. Se stie ca sculptorul era fascinat de acest tibetan. Reproduc ceea ce am inteles de la Florin Codre. Intuitia, despre ea e vorba. Un sculptor…

- Liga Studenților din Iași critica proiectul de buget propus de Guvern. Studenții spun ca este cea mai slaba finanțare din ultimii 30 de ani: 2,5% din PIB, dintre care peste 70% reprezinta doar cheltuieli cu salarii. Studenții din cadrul Ligii Studenților Iași ii cer președintelui Klaus Iohannis sa intervina…

- Formularul de consimtamant pentru testarea elevilor suspecți de COVID-19 a fost publicat. Dupa trei luni de școala online, aproape doua milioane si jumatate de copii au revenit in aceasta dimineața in banci. Forma finala a formularului prin care parintii isi dau acordul ca elevii sa poata fi supuși…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca guvernantii sunt aproape de a finaliza proiectul bugetului de stat pe anul 2021 si ‘cel mai onest’ este ca acesta sa fie aprobat in Guvern saptamana viitoare, adaugand ca ‘nu este un buget simplu’, ci unul care se refera ‘la perioada 2021-2022’, care ‘incepe…

- Potrivit meteorologilor, pe 1 februarie, vor cadea precipitații sub forma de ninsoare și lapovița cu trecere in ploaie.Totodata, pe drumurile din țara se va forma polei și ghețuș.Mentionam ca codul galben de schimbare brusca a vremii este valabil pe intreg teritoriul tarii.

- CHIȘINAU, 26 ian - Sputnik. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse vor cadea precipitații puternice sub forma de lapovița și ninsoare. Va avea loc intensificarea vantului din nord de pana la 15/20 de metri pe secunda, iar izolat va viscoli și se vor forma troiene. In același timp, pe drumuri se…