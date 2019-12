Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje amuzante de Anul Nou 2020. La multi ani! La multi bani! Daca vrei sa dai o nota amuzanta urarilor de LA MULTI ANI 2020, iti venim in intampinare cu cele mai haioase urari si SMS-uri de REVELION 2020. Le poti trimite familiei, prietenilor, chiar si colegilor de serviciu sau sefilor! La multi ani!…

- Cele mai multe mesaje și sms-uri cu urari de "La mulți ani!" se trimit in ziua de 31 decembrie, ultima din an. Adreseaza-le și tu toate cele bune familiei, rudelor indepartate, prietenilor, colegilor de serviciu, vecinilor și tuturor cunoscuților. Te poți inspira din lista de mai jos pentru a alege…

- Vremea va fi frumoasa de Revelion, dar nu va ninge decat izolat și numai la munte. In restul țarii, sunt posibile precipitații mixte in nordul Moldovei și in sud, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX meteorologul de serviciu Oana Catrina. In București, nu sunt șanse de ninsoare. ”Veștile sunt bune,…

- Am trecut peste sarmale, carnati și foarte bunatati dulci. Si acum ce urmeaza? Multi ar zice: meniul de Revelion! Dar pana acolo mai e putin. Si incepem detoxifierea. Cu cat mai rapid, cu atat mai bine! Si regula numarul unu este sa introducem in alimentatie legume bogate in clorofila.

- La romani, masa festiva din noaptea de Anul Nou capata o valoare aproape ritualica, pentru cei care mai cred inca in superstiții, fie ele și alimentare. Un rol important il capata produsele din pește, dar si carnea de curcan sau cocos, spun etnologii. Acestea aduc noroc si bunastare. Mai mult, specialistii…

- Pentru prima data o lucrare a lui Ludwig van Beethoven va fi interpretata in cel mai mediatizat concert din lume, cel de Anul Nou de la Viena, cu un program alcatuit in mare parte din valsuri. Aceasta nu va fi singura noutate. Versiunea „Marsului lui Radetzky”, care incheie in fiecare an evenimentul,…

- Gorjenii prefera Romania pentru a-si petrece sarbatorile de iarna dar si trecerea dintre ani. Reprezentantii agentiilor de turism sustin ca majoritatea cetatenilor au ales sa ramana in sanul familiei de Craciun insa de Revelion acestia vor pleca in s...