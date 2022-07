Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a trimis deja, cu titlu de imprumut, cațiva jucatori in ligile 3 și 2, noua prim-divizionara FC Petrolul Ploiești s-a mai desparțit, tot pentru un sezon, de inca doi. Ambii merg in al treilea eșalon; unul in Romania, iar altul in… Turcia. Mai cunoscutul Alexandru Saim Tudor (foto sus), care…

- Invinsa in Supercupa Romaniei și eliminata din preliminariile Champions League, CFR Cluj a obtinut sambata prima victorie a sezonului, scor 1-0, impotriva echipei Rapid București. Meciul din Gruia a avut loc in prima etapa din SuperLiga (fosta Liga 1).

- A mai ramas o saptamana pana la debutul echipei noastre in Superliga! Revenita, dupa șase ani, pe prima scena fotbalistica a țarii, FC Petrolul va juca in runda inaugurala a noului sezon pe „Ilie Oana”, intalnind-o pe FC Voluntari, intr-un meci ce se va disputa luni, 18 iulie, de la ora 21.30. Incepand…

- Novak Djokovic va juca la Wimbledon prima lui semifinala de Mare Slem din acest an, dupa victoria in cinci seturi reusita in fata italianului Jannik Sinner. Italianul de 20 de ani a inceput foarte bine meciul disputat cu favoritul nr 1 al turneului de la Wimbledon, sarbul Novak Djokovic, si a castigat…

- Sorana Cirstea (locul 26 WTA) s-a calificat in turul doi la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa victoria in fața germancei Tatjana Maria (locul 105 WTA), scor 6-3, 6-3. Meciul a durat o ora și patru minute. In setul doi, Sorana Cirstea a revenit de […] Articolul SORANA CIRSTEA,…

- In plina perioada a refugiaților din Ucraina in Romania, din cauza invaziei trupelor din Federația Rusa in țara vecina, razboi care continua, fiind departe de a i se puna capat, victimele inmulțindu-se, o inițiativa generoasa a președintelui executiv al FC Petrolul Ploiești, Costel Lazar s-a lasat,…

- Inter Milano a cucerit pentru a opta oara Cupa Italiei, dupa ce s-a impus in finala disputata la Roma, impotriva echipei Juventus Torino, scor 4-2 dupa prelungiri (a fost 2-2 dupa 90 de minute).

- Adrian Mutu a construit in Giulești o echipa fara greșeala. Rapid are numai succese in play-out, 6, iar in etapa a 7-a are meci in deplasare cu Chindia Targoviște, vineri, 29 aprilie, de la ora 20:30. Meciul are loc pe arena „Ilie Oana”, cu care „Briliantul” este familiarizat din perioada Petrolul Ploiești.