Supercomputerul care simulează întreg creierul uman se va lansa în 2024 Intr-o veste cu adevarat revoluționara, se anunța ca in 2024 va deveni operațional supercomputerul neuromorfic DeepSouth, proiectat pentru a simula creierul uman! Acest supercomputer neuromorfic, dezvoltat in colaborare cu giganții tehnologici precum Intel și Dell, este așteptat sa desfașoare aproximativ 228 de trilioane de operațiuni sinaptice pe secunda. Aceasta capacitate se afla la același nivel cu activitatea sinaptica estimata a creierului uman. Compania din spatele proiectului DeepSouth l-a conceput pentru a imita funcționalitatea creierului, deschizand astfel o noua era in domeniul inteligenței… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

