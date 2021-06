Superbet Chess Classic Romania: Lupulescu pulls off victory against Anish Giri

Stiri pe aceeasi tema

- La doar 8 ani, brașoveanul Vladimir Șofronie a jucat o partida de șah impotriva Marelui Maestru Internațional Garry Kasparov și alți 10 mari maeștri, in deschiderea evenimentului Superbet Chess Classic Romania 2021.Zece dintre cei mai buni jucatori de șah ai momentului, printre care numarul doi la nivel…

- Toate cele cinci meciuri disputate, sambata, in prima runda a turneului de sah Superbet Chess Classic Romania 2021, de la Bucuresti, din cadrul Grand Chess Tour, s-au incheiat cu remize. Constantin Lupulescu, cel mai bine cotat jucator roman de sah (locul 86 in clasamentul…

- Chess grandmaster and multiple-time world champion Garry Kasparov and Chair of the Romanian Senate Anca Dragu opened on Friday the Superbet Chess Classic Romania 2021 tournament, part of the Grand Chess Tour. Kasparov and Dragu made the first symbolic move of the competition in Bucharest,…

- Cel mai bine cotat jucator roman de sah, Constantin Lupulescu, a declarat, vineri, in conferinta de presa organizata in ziua deschiderii turneului Superbet Chess Classic Romania 2021, din cadrul Grand Chess Tour, ca pentru el este o ocazie speciala sa se afle printre cei mai buni sahisti ai lumii. "Ma…

- Marele maestru si multiplu campion mondial Garry Kasparov si presedinta Senatului, Anca Dragu, au deschis, vineri, turneul Superbet Chess Classic Romania 2021, din cadrul Grand Chess Tour. Garry Kasparov si Anca Dragu au efectuat prima mutare simbolica a competitiei de la Bucuresti la care vor participa…

- Change your life. Make your Move. With Kasparov Schimbare de ultim moment: un nou jucator roman, Bogdan Deac, intra in competiție Ceremonia de deschidere: o sarbatoare a minții educate și inspirație pentru tineri, cu Garry Kasparov * Evenimentul va fi transmis live online Zece dintre cei mai buni…

- Garry Kasparov este invitat de onoare la un turneu de șah ce se va desfașura la București și va fi deschis chiar de el. Kasparov va deschide turneul de sah Superbet Chess Classic Romania 2021, prima etapa a circuitului Grand Chess Tour 2021, care va avea loc in perioada 5-14 iunie si va avea premii…

