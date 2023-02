Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a respins, miercuri, sesizarea de neconstitutionalitate formulata de catre USR si a Fortei Drepte asupra Legii securitatii cibernetice, potrivit News și Hotnews, care citeaza surse din instituție.

- Astazi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate sesizarea privind legea securitatii cibernetice. Controversatul proiect de lege privind securitatea cibernetica extinde puterile SRI. Se introduc amenzi maxime intre 200.000 lei și 10% din cifra de afaceri pentru necomunicarea informațiilor privind…

- In sesizarea trimisa miercuri catre CCR, Renate Weber susține ca legea este neclara, nu ofera garanții suficiente in fața riscurilor unor abuzuri din partea autoritaților și in plus lasa la latitudinea SRI sau a Guvernului sa decida ce inseamna “campanii de propaganda sau dezinformare”. Avocatul Poporului,…

- Inițiatorul legii criticata de mediul nonguvernamental iși apara actul normativ. Pe 21 decembrie, Libertatea a publicat un articol in care a cules opinii ale unui specialist despre proiectul de lege nr. 773/2022 privind securitatea și apararea cibernetica. Articolul s-a intitulat: ”La 33 de ani de…

- Deputatii USR si de la Forta Dreptei au sesizat joi, 22 decembrie, Curtea Constitutionala privind legea securitatii cibernetice, pe motiv ca incalca „grav” dreptul la viata privata al romanilor. Citește și: De la 1 ianuarie se scumpeste apa la Pitesti „Legea securitatii cibernetice, adoptata intr-un…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 15 februarie, sesizarea depusa de USR si Forta Dreptei privind legea securitatii cibernetice, au precizat, pentru Agerpres , oficiali ai CCR.Deputatii celor doua formatiuni politice au sesizat, joi, Curtea Constitutionala in legatura cu legea securitatii…

- Legea il obliga pe un furnizor privat, care are o relație de confidențialitate cu clientul sau, „sa toarne informații legate de incidente, amenințari, vulnerabilitați de securitate catre diverse instituții", spune Bogdan Manolea, director executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet (ApTI).…

- Noul proiect de lege privind securitatea și apararea cibernetica, aflat joi pe agenda Guvernului, este mai periculos decat cel anterior, susține Asociația pentru Tehnologie și Internet (APTI), care atenționeaza ca s-a largit și mai tare spectrul celor care trebuie sa se supuna obligațiilor de securitate,…