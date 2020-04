Suntem in top 10 al tarilor cu cel mai mare risc de extindere a infectiilor cu coronavirus (Infografice) Deep Knowledge Group, un consortiu de organizatii comerciale si non-profit, a facut o analiza ampla despre pandemia COVID-19. Intre altele, studiul releva tarile cu cel mai mare risc de extindere a pandemiei, dar si cele mai sigure state din acest punct de vedere.



Potrivit sursei citate, Romania se claseaza pe locul 10 in lume in randul tarilor cu riscul cel mai mare de extindere a pandemiei de COVID-19.



Primul loc in acest top 10 este ocupat de Italia, a doua cea mai afectata tara din UE si a treia la nivel mondial, dupa SUA si Spania.



Italia este urmata de Statele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele nu fac suficient pentru a identifica si testa fiecare caz potential de COVID-19 si au tendinta de a se axa pe masurile de distantare sociala pentru a preveni raspandirea coronavirusului, a criticat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.…

- Actorii Tom Hanks si Rita Wilson au fost diagnosticati cu Covid-19 in timpul sederii in Australia, unde starul din "Forrest Gump" filmeaza pentru un lungmetraj despre viata lui Elvis Presley. Hanks si Wilson, amandoi in varsta de 63 de ani, au mers la medic dupa ce au prezentat simptome de…

- Datele privind vindecarea de coronavirus a celor 24,963 persoane provin de la Centrul de Cercetare al Universitații Johns Hopkins, iar numarul persoanelor infectate pe intre globul ajunge la cifra de 80.000. Deși 80% din cazuri sunt din China, alte țari, inclusiv Coreea de Sud, Italia, Japonia, Singapore,…

- Doi pasageri de pe Diamond Princess, nava de croaziera unde a izbucnit un focar de coronavirus care a imbolnavit sute de persoane, inclusiv romani, au murit la spital, potrivit BBC. Intre timp, in China, numarul noilor infecții a scazut, iar totalul deceselor a depașit 2.100.Doi ceațeni japonezi care…

- Gigantul bancar HSBC va concedia 35.000 de angajati din intreaga lume, masura ce face parte dintr-o restructurare majora, dupa ce profiturile bancii au scazut cu o treime anul trecut. Astfel, banca urmareste sa reduca numarul de angajati de la 235.000 la 200.000 in urmatorii trei ani, in timp…

- Conisia Europeana lucreaza la toate nivelurile pentru a monitoriza situația raspandirii infecției cu coronavirus și a elabora masuri și raspunsuri adecvate in stare de urgența. Anunțul a fost facut marți de purtatoarea de cuvant a Comisie iEuropene Dana Spinanț.Comisarii europeni urmeaza sa discute…

- Boris Johnson vrea sa recurga la amenintarea impunerii unor suprataxe mari in negocierile comerciale cu Uniunea Europeana (UE), Statele Unite si alte tari, cu scopul de a exercita presiuni asupra acestora sa incheie acorduri cu Marea Britanie. Potrivit The Times, citat de Reuters, liderul…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Japonia anul trecut a crescut cu 2,2%, la nivelul record de 31,88 milioane, cheltuielile lor ridicandu-se la 4.810 miliarde de yeni (43,6 miliarde de dolari), de asemenea o cifra record, a anuntat vineri Guvernul de la Tokyo, transmite Kyodo. Cheltuielile…